Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

+ Thiết kế hệ thống điện, điện động lực, điện nhẹ
+ Cấp thoát nước: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
+ Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng/phó phòng Kỹ thuật và Ban Tổng Giám đốc.
+ Chịu trách nhiệm về tiến độ thiết kế.
+ Chịu trách nhiệm về giải pháp thiết kế.
+ Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Thành thạo MS Office, AurtoCad, Internet.
+ Ưu tiên những người có chứng chỉ Hành nghề.
+ Chịu được áp lực theo tiến độ công việc.
+ Hiểu rõ về vật liệu, thiết bị điện.
+ Linh hoạt, sáng tạo trong công việc.
+ Có khả năng làm việc nhóm.
+ Trung thực, thẳng thắn.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương thỏa thuận theo năng lực và chuyên môn
+ Thời gian thử việc 2 tháng
+ Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật...)
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
+ Lương tháng 13 + lương năng suất làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 130/2C Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

