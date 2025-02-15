Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Kỹ sư thiết kế cơ khí

+ Thiết kế hệ thống điện, điện động lực, điện nhẹ

+ Cấp thoát nước: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

+ Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng/phó phòng Kỹ thuật và Ban Tổng Giám đốc.

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ thiết kế.

+ Chịu trách nhiệm về giải pháp thiết kế.

+ Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

+ Thành thạo MS Office, AurtoCad, Internet.

+ Ưu tiên những người có chứng chỉ Hành nghề.

+ Chịu được áp lực theo tiến độ công việc.

+ Hiểu rõ về vật liệu, thiết bị điện.

+ Linh hoạt, sáng tạo trong công việc.

+ Có khả năng làm việc nhóm.

+ Trung thực, thẳng thắn.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương thỏa thuận theo năng lực và chuyên môn

+ Thời gian thử việc 2 tháng

+ Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật...)

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

+ Lương tháng 13 + lương năng suất làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Thành Nhân

