Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Abbott Việt Nam
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lào Cai:
- Toàn khu vực,Lào Cai, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Ghé thăm thường xuyên các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công (các cửa hàng tạp hóa, shop sữa, ...)
Hỗ trợ PG & xử lý vấn đề với khách hàng tại điểm bán
Báo cáo tình hình bán hànhàng, tồn khkho và nhập hàng
Đảm bảo quy trình theo đúng quy định công ty
Quản lý sản phẩm trên kệ và trưng bày
Cập nhật tình hình của các đối thủ kinh doanh
Hoàn thành các chỉ tiêu công ty yêu cầu
Theo sát kế hoạch của quản lý đưa ra
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường từ 6 tháng trở lên, trong lĩnh vực FMCG/ ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế
Yêu thích công việc bán hàng và dịch vụ khách hàng, kiên trì đạt được mục tiêu
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại di chuyển
Tinh thần kỷ luật cao, cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng Bảo hiểm và hưởng mọi quyền lợi đầy đủ như luật định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản và có cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
