Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Toàn khu vực,Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Ghé thăm thường xuyên các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công (các cửa hàng tạp hóa, shop sữa, ...)

Hỗ trợ PG & xử lý vấn đề với khách hàng tại điểm bán

Báo cáo tình hình bán hànhàng, tồn khkho và nhập hàng

Đảm bảo quy trình theo đúng quy định công ty

Quản lý sản phẩm trên kệ và trưng bày

Cập nhật tình hình của các đối thủ kinh doanh

Hoàn thành các chỉ tiêu công ty yêu cầu

Theo sát kế hoạch của quản lý đưa ra

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường từ 6 tháng trở lên, trong lĩnh vực FMCG/ ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế

Yêu thích công việc bán hàng và dịch vụ khách hàng, kiên trì đạt được mục tiêu

Chăm chỉ, chịu khó, không ngại di chuyển

Tinh thần kỷ luật cao, cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng Bảo hiểm và hưởng mọi quyền lợi đầy đủ như luật định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

