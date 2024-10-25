Tuyển Trưởng Bưu Cục thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Tuyển Trưởng Bưu Cục thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: 006 Lê Thanh, Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai, TP Lào Cai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Phát triển kinh doanh: - Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng cho Bưu cục và cho từng nhân viên dựa trên các chỉ tiêu được giao nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng từng lớp khách hàng. - Triển khai thực hiện KPIs, phát triển kinh doanh, mở rộng thị phần kinh doanh trong khu vực - Tìm kiếm khách hàng mới để phát triển kinh doanh Bưu cục. - Chăm sóc, giữ chân khách hàng hiện có.
1. Phát triển kinh doanh:
2. Vận hành: - Đảm bảo vận hành ổn định, đạt các chỉ số vận hành được giao. - Toàn bộ nhân viên thực hiện đúng quy trình, đạt tỉ lệ giao/lấy/trả hàng đúng hạn. - Báo cáo cho Quản lý khu vực (AM) và Giám đốc vùng.
2. Vận hành:
3. Nhân sự: - Điều hành bộ máy nhân sự Bưu cục, phân bổ con người vào các địa bàn giao nhận phù hợp - Xử lý các sự cố, khiếu nại phát sinh tại Bưu cục. - Quy mô nhân sự: 10-15 nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các chuyên ngành.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Quản lý nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vận chuyển, Logistic.
- Tư duy nhạy bén, đam mê kinh doanh là một LỢI THẾ.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực công việc cao, giao tiếp tốt.
- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng.
- Sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng (thưởng sản lượng giao - lấy + doanh thu khách hàng).
- Lộ trình phát triển trở thành Quản lý khu vực/ Phó Giám Đốc Vùng rõ ràng.
- Được đào tạo các kỹ năng trong quản trị vận hành, hệ thống; Leadership, Kinh doanh & CSKH.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Được khám sức khoẻ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

