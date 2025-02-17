Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- SB
- 102, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ,Hưng Yên, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng .
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.
- Lên lịch hẹn, dẫn khách đi xem nhà/căn hộ/văn phòng cho thuê.
- Tham gia vào các hoạt động tiếp thị và quảng bá của công ty.
- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.
- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.
- Không áp KPI
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp
- Năng động, chủ động và ham học hỏi.
- Tính tình vui vẻ, hoà đồng, có đam kiếm tiền mãnh liệt
- Năng động, chủ động và ham học hỏi.
- Tính tình vui vẻ, hoà đồng, có đam kiếm tiền mãnh liệt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ LƯƠNG CỨNG 6 TRIỆU/tháng
Hỗ trợ CHI PHÍ MKT từ 70%
ĐÀO TẠO TỪ A-Z trực tiếp từ TỔNG GIÁM ĐỐC và các CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC BĐS
Hỗ trợ chỗ ở ngay tại văn phòng
Thế Giới Mới sở hữu chuỗi văn phòng làm việc ĐẲNG CẤP 5 sao tại các vị trí đắc địa trung tâm dự án như trung tâm Hải Âu OCP1 và Sao Biển tại OCP2 cực kỳ thuận lợi cho anh chị sales tiếp khách bán hàng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: từ cấp NVKD lên TPKD và GĐKD.
Làm việc và trở thành thành viên CLB tỷ phú Thế Giới Mới với những đặc quyền hấp dẫn
Cung cấp đầy đủ miễn phí tài liệu truyền thông, hướng dẫn các công cụ truyền thông, MKT
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và là sân chơi lớn cho anh em phát triển sự nghiệp
Tham gia vào các hoạt động nội bộ của công ty: sinh nhật, teambuilding, du lịch, quà tặng các dịp lễ tết,...
Hỗ trợ CHI PHÍ MKT từ 70%
ĐÀO TẠO TỪ A-Z trực tiếp từ TỔNG GIÁM ĐỐC và các CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC BĐS
Hỗ trợ chỗ ở ngay tại văn phòng
Thế Giới Mới sở hữu chuỗi văn phòng làm việc ĐẲNG CẤP 5 sao tại các vị trí đắc địa trung tâm dự án như trung tâm Hải Âu OCP1 và Sao Biển tại OCP2 cực kỳ thuận lợi cho anh chị sales tiếp khách bán hàng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: từ cấp NVKD lên TPKD và GĐKD.
Làm việc và trở thành thành viên CLB tỷ phú Thế Giới Mới với những đặc quyền hấp dẫn
Cung cấp đầy đủ miễn phí tài liệu truyền thông, hướng dẫn các công cụ truyền thông, MKT
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và là sân chơi lớn cho anh em phát triển sự nghiệp
Tham gia vào các hoạt động nội bộ của công ty: sinh nhật, teambuilding, du lịch, quà tặng các dịp lễ tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI