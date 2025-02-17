Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - SB - 102, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ,Hưng Yên, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng .

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.

- Lên lịch hẹn, dẫn khách đi xem nhà/căn hộ/văn phòng cho thuê.

- Tham gia vào các hoạt động tiếp thị và quảng bá của công ty.

- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.

- Không áp KPI

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp

- Năng động, chủ động và ham học hỏi.

- Tính tình vui vẻ, hoà đồng, có đam kiếm tiền mãnh liệt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ LƯƠNG CỨNG 6 TRIỆU/tháng

Hỗ trợ CHI PHÍ MKT từ 70%

ĐÀO TẠO TỪ A-Z trực tiếp từ TỔNG GIÁM ĐỐC và các CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC BĐS

Hỗ trợ chỗ ở ngay tại văn phòng

Thế Giới Mới sở hữu chuỗi văn phòng làm việc ĐẲNG CẤP 5 sao tại các vị trí đắc địa trung tâm dự án như trung tâm Hải Âu OCP1 và Sao Biển tại OCP2 cực kỳ thuận lợi cho anh chị sales tiếp khách bán hàng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: từ cấp NVKD lên TPKD và GĐKD.

Làm việc và trở thành thành viên CLB tỷ phú Thế Giới Mới với những đặc quyền hấp dẫn

Cung cấp đầy đủ miễn phí tài liệu truyền thông, hướng dẫn các công cụ truyền thông, MKT

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và là sân chơi lớn cho anh em phát triển sự nghiệp

Tham gia vào các hoạt động nội bộ của công ty: sinh nhật, teambuilding, du lịch, quà tặng các dịp lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin