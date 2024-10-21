Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

-Tư vấn bán hàng để đảm bảo đủ chỉ tiêu doanh số được cấp trên giao.

- Thực hiện các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu từ cấp trên.

- Trực tiếp thu ngân & đảm bảo tiền két không bị thất thoát.

- Thực hiện đúng tác phong, tiêu chuẩn vận hành của công ty.

- Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc cho cấp trên trực tiếp để giải quyết

- Thực hiện sắp xếp hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, kho bãi sạch sẽ.

- Trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn VM.

- Thực hiện kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ca làm việc, đảm bảo không bị chênh lệch, thất thoát & thực hiện kiểm kê hàng hóa định kì theo lịch kế toán

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Thời gian làm việc: xoay ca linh hoạt, không nghỉ vào thứ 7 và chủ nhật

Yêu Cầu Công Việc

-Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm:

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các chuỗi bán lẻ trên toàn quốc, ưu tiên kinh nghiệm thời trang

- Kỹ năng cứng: MS Office

- Kỹ năng mềm:

+ Chăm sóc khách hàng

+ Tư vấn và chốt sale

+ Xử lý tình huống

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cơ bản + Lương theo doanh số/ KPI

- Chế độ phúc lợi

+ Tham gia các chế độ theo luật lao động: BHXH/ BHTN/....

+ Các chính sách ưu đãi dành cho CBNV nội bộ

+ Chương trình hoạt động tập thể

- Cơ hội:

+ Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

+ Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

+ Được nâng cấp bản thân theo giá trị vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

