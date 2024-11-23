Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 48 đường số 23, KDC Sadeco, P. Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Quản lý hàng hóa, trưng bày và bán hàng tại cửa hàng
Quản lý đội ngũ bán hàng và quản lý tiến độ tiếp thị tại cửa hàng
Tạo và báo cáo doanh số, tiến độ tiếp thị và báo cáo tỷ lệ đạt được KPI
Giao tiếp với nhân viên cửa hàng
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.
Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động
Được hỏi hỏi thêm nhiều kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ chi phí xăng xe đi thị trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
