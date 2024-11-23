Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 đường số 23, KDC Sadeco, P. Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Quản lý hàng hóa, trưng bày và bán hàng tại cửa hàng

Quản lý đội ngũ bán hàng và quản lý tiến độ tiếp thị tại cửa hàng

Tạo và báo cáo doanh số, tiến độ tiếp thị và báo cáo tỷ lệ đạt được KPI

Giao tiếp với nhân viên cửa hàng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động

Được hỏi hỏi thêm nhiều kinh nghiệm

Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ chi phí xăng xe đi thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam

