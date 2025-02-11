Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 USD

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các chiến lược nhằm phát triển thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và nâng cao nhận diện sản phẩm trên thị trường.

1. Xây dựng chiến lược marketing tổng thể:

• Chủ động đề xuất, lên ý tưởng các hoạt động MKT ngắn hạn, dài hạn bao gồm các hoạt động ATL (40%) và BTL (60%)

2. Phát triển thương hiệu:

• Quản lý hình ảnh thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán trong mọi hoạt động truyền thông.

3. Triển khai các chiến dịch marketing:

• Khả năng làm chủ dự án

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các hoạt động marketing.

4. Quản lý ngân sách marketing:

• Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách marketing hợp lý, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và đạt được mục tiêu kinh doanh.

5. Quản lý đội ngũ và đối tác:

• Xây dựng, và quản lý đội ngũ marketing.

• Làm việc với các đối tác như agency, nhà cung cấp triển khai các chiến dịch hiệu quả.

6. Đo lường và đánh giá hiệu quả:

• Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing dựa trên KPI đề ra.