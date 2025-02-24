Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Davimin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Davimin
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty TNHH Davimin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Số 1 Song Hành, An Phú, Q2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trade Marketing
• Xây dựng và triển khai các chương trình trade marketing (khuyến mãi, trưng bày, POSM) nhằm tăng độ phủ và doanh số tại các kênh phân phối (nhà thuốc, siêu thị, đại lý…).
• Phối hợp với quản lý marketing để đề xuất và thực hiện chiến lược kích hoạt thị trường, thúc đẩy sell-in & sell-out.
• Quản lý và phân bổ ngân sách trade marketing hiệu quả theo từng kênh bán hàng.
• Theo dõi, đo lường hiệu quả các chương trình trade marketing, đề xuất điều chỉnh để tối ưu kết quả.
• Hỗ trợ tổ chức sampling, hội thảo, event (nếu có) tại điểm bán nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.
• Phát triển và quản lý hệ thống vật phẩm quảng cáo (POSM), đảm bảo triển khai đồng bộ và hiệu quả tại điểm bán.
• Phân tích báo cáo doanh thu hàng tháng để điều chỉnh phù hợp.
E-commerce
• Xây dựng và tối ưu các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee) thương hiệu.
• Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, flash sale, voucher theo chiến lược chung của công ty và sàn TMĐT.
• Quản lý nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá cả, thông tin dinh dưỡng…) đảm bảo chuẩn SEO và hấp dẫn khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Gì

Tại Công Ty TNHH Davimin Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Davimin

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Davimin

Công Ty TNHH Davimin

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1508, Tầng 15, Toà nhà Vincom Center số 72, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

