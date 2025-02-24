Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Davimin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trade Marketing

• Xây dựng và triển khai các chương trình trade marketing (khuyến mãi, trưng bày, POSM) nhằm tăng độ phủ và doanh số tại các kênh phân phối (nhà thuốc, siêu thị, đại lý…).

• Phối hợp với quản lý marketing để đề xuất và thực hiện chiến lược kích hoạt thị trường, thúc đẩy sell-in & sell-out.

• Quản lý và phân bổ ngân sách trade marketing hiệu quả theo từng kênh bán hàng.

• Theo dõi, đo lường hiệu quả các chương trình trade marketing, đề xuất điều chỉnh để tối ưu kết quả.

• Hỗ trợ tổ chức sampling, hội thảo, event (nếu có) tại điểm bán nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

• Phát triển và quản lý hệ thống vật phẩm quảng cáo (POSM), đảm bảo triển khai đồng bộ và hiệu quả tại điểm bán.

• Phân tích báo cáo doanh thu hàng tháng để điều chỉnh phù hợp.

E-commerce

• Xây dựng và tối ưu các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee) thương hiệu.

• Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, flash sale, voucher theo chiến lược chung của công ty và sàn TMĐT.

• Quản lý nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá cả, thông tin dinh dưỡng…) đảm bảo chuẩn SEO và hấp dẫn khách hàng.