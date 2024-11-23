Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Pride - La Khê - Hà Đông - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại điện tử.

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo cho các kênh truyền thông của công ty.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing.

Sử dụng thành thạo Photoshop, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm ( TN: 10 - 15M )

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin