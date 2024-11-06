Tuyển Trade Marketing Công ty cổ phần ITS VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty cổ phần ITS VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 86/59 Phổ Quang, p2, q.tân bình, tp.hcm, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý các kênh trang mạng xã hội của ITS Logistics
Thiết kế poster/video
Xây dựng nội dung trang blog của ITS Logistics
Tham gia các hội chợ doanh nghiệp
Hỗ trợ tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung giao tiếp tốt
Có khả năng nắm bắt xu hướng tốt, linh động, năng nổ
Tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian trong công việc
Chăm chỉ, thái độ tích cực
Tại Công ty cổ phần ITS VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương phụ cấp thực tập
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được cấp laptop làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
