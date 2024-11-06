Tuyển Trade Marketing Công ty cổ phần ITS VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86/59 Phổ Quang, p2, q.tân bình, tp.hcm, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các kênh trang mạng xã hội của ITS Logistics

Thiết kế poster/video

Xây dựng nội dung trang blog của ITS Logistics

Tham gia các hội chợ doanh nghiệp

Hỗ trợ tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp tốt

Có khả năng nắm bắt xu hướng tốt, linh động, năng nổ

Tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian trong công việc

Chăm chỉ, thái độ tích cực

Tại Công ty cổ phần ITS VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phụ cấp thực tập

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được cấp laptop làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS VN

