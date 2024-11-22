Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tham gia nghiên cứu thị trường kênh phân phối (Hình ảnh, điểm bán, chiến lược gia tăng hình ảnh điểm bán: Công/ dụng cụ hỗ trợ điểm bán, chiến lược gia tăng độ phủ hình ảnh điểm bán)

- Triển khai các hoạt động Trade Marketing: Xây dựng, quản lý hình ảnh tại điểm bán hàng. Các hoạt động khác theo phân bổ: Sự kiện/ Hoạt náo/ Khuyến mãi..

- Triển khai các hoạt động Marketing tại điểm bán/ các điểm truyền thông đảm bảo thu được kết quả cao nhất

- Tiếp nhận thông tin triển khai điểm bán hàng từ Kinh doanh

- Báo cáo tổng kết, họp tổng kết với các kênh sau mỗi hoạt động về chi phí và kết quả đạt được sau đó báo cáo lại cho TP và GĐ Marketing

- Tham gia quản lý quan hệ khách hàng: NPP/ Đại lý & Người tiêu dùng

- Đảm bảo việc cập nhật nhật thông tin của KHTT lưu database phục vụ các hoạt động marketing như : SMS, email...

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, marketing ...

- Kinh nghiệm tối thiểu: 'Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Nhanh nhẹn, chủ động

- Có khả năng phân tích, linh hoạt, khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng đàm phán và kỹ năng giao tiếp

- Sẵn sàng đi công tác trong khu vực được chỉ định;

- Có khả năng làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh;

- Có tinh thần học hỏi, mở rộng kiến thức chuyên môn.

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

