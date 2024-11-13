Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
- Hồ Chí Minh: CN3, KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan các, cửa hàng, đại lý xe điện Before All
Xây dựng kế hoạch Trade Marketing (activation, merchandising, campaign, POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số
Quản lý và triển khai hình ảnh POSM tại đại lý, cửa hàng, trang trí tại điểm bán
Theo dõi traffic & doanh thu cửa hàng
Tổ chức các hoạt động activations với các nhãn hàng, event/chuỗi event dành cho khu vực.
Booking quảng cáo banner & các kênh truyền thông khác trong khu vực.
Sáng tạo các chương trình tăng nhận diện hình ảnh cửa hàng và tăng tỷ lệ quay lại cửa hàng của khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Trade MKT
Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
