Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CN3, KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan các, cửa hàng, đại lý xe điện Before All
Xây dựng kế hoạch Trade Marketing (activation, merchandising, campaign, POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số
Quản lý và triển khai hình ảnh POSM tại đại lý, cửa hàng, trang trí tại điểm bán
Theo dõi traffic & doanh thu cửa hàng
Tổ chức các hoạt động activations với các nhãn hàng, event/chuỗi event dành cho khu vực.
Booking quảng cáo banner & các kênh truyền thông khác trong khu vực.
Sáng tạo các chương trình tăng nhận diện hình ảnh cửa hàng và tăng tỷ lệ quay lại cửa hàng của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Trade MKT
Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN3 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

