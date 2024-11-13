Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CN3, KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan các, cửa hàng, đại lý xe điện Before All

Xây dựng kế hoạch Trade Marketing (activation, merchandising, campaign, POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số

Quản lý và triển khai hình ảnh POSM tại đại lý, cửa hàng, trang trí tại điểm bán

Theo dõi traffic & doanh thu cửa hàng

Tổ chức các hoạt động activations với các nhãn hàng, event/chuỗi event dành cho khu vực.

Booking quảng cáo banner & các kênh truyền thông khác trong khu vực.

Sáng tạo các chương trình tăng nhận diện hình ảnh cửa hàng và tăng tỷ lệ quay lại cửa hàng của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Trade MKT

Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline

Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến

Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.

Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

