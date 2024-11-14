Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH STP FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTC Building, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing năm, quý, tháng theo từng kênh, điểm bán.

Lên kế hoạch nhân sự, hàng mẫu, dự trù chi phí sampling theo tuần, từng điểm sampling.

Lập báo cáo nhập xuất tồn, công cụ dụng cụ theo tháng và đề xuất tháng tiếp theo.

Xây dựng kế hoạch khuyến mãi theo hệ thống/theo kênh.

Đánh giá hoạt động khuyến mãi.

Thu thập thông tin từ thị trường và các điểm bán lẻ để phân tích, báo cáo về xu hướng mua hàng cũng như sử dụng.

Phân tích, tìm hiểu kế hoạch Trade Marketing của đối thủ cạnh tranh.

Là người trung gian giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Thiết lập kế hoạch phát triển chiến lược Marketing dựa vào định hướng phát triển thương hiệu công ty.

Xây dựng và triển khai các chương trình trưng bày tại điểm bán, treo biển quảng cáo,... và các chiến lược quảng bá thương hiệu. Mục đích của việc này là đảm bảo sản phẩm của công ty luôn hiện diện trong tâm trí khách hàng thay vì đối thủ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Giám sát và đánh giá các hoạt động quảng cáo, POSM theo chiến dịch đã đề ra.

Lập báo cáo tình hình kinh doanh, tiếp thị theo định kỳ

Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Nghiên cứu sản phẩm mới, tiềm năng sản phẩm theo yêu cầu BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Nam/nữ

Bẳng cấp: Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành: Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Chuyên viên MKT trong các lĩnh vực F&B, FMCG.

Có khả năng phân tích số liệu kinh doanh bán hàng của công ty.

Có tư duy logic và sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng đàm phán giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : từ 09-14tr/tháng

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật hàng năm theo quy định

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định

Cấp thiết bị làm việc.

Các chế độ khác theo quy định của công ty và Luật lao động

Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả công việc

Tham gia các hoạt động gắn kết: du lich, tiệc cuối năm, các buổi tiệc khác phát sinh trong năm.

Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h00,Từ thứ hai đến thứ sáu ( nghỉ trưa từ 11h30 đến 13hh00). Nghỉ thứ bảy và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

