Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và mục tiêu cho các kênh thương mại.

Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng và định vị thương hiệu.

Lên ý tưởng trưng bày sản phẩm tại điểm bán.

Tổ chức Hội nghị khách hàng và chương trình đào tạo khuyến mãi.

Cập nhật nội dung sản phẩm và quản lý điểm bán.

Đóng góp ý tưởng cho sự kiện và chiến dịch Marketing.

Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng thương hiệu của hệ thống, bao gồm và không giới hạn trong các chương trình khuyến mại, quảng cáo, tài trợ...; nhằm mục đích đáp ứng và nâng cao doanh thu.

Lấy báo giá, đề xuất sản xuất, giám sát lắp đặt, nghiệm thu các tài liệu/vật dụng quảng cáo tại khu vực (POSM, Merchandising).

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành, Marketing, hoặc các ngành liên quan chuyên ngành Truyền thông, báo chí, Quản trị kinh doanh,...

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trade MKT.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc mẹ và bé là một lợi thế.

Có kiến thức bài bản về marketing và quảng cáo.

Có kỹ năng Internet Word, Excel, PPPX.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trên môi trường áp lực cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: up to 15M

Review tăng lương 1 lần/năm.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn.

Đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm, nghỉ phép,... theo đúng pháp luật quy định.

Được cấp phát thiết bị dụng cụ phục vụ cho công việc.

Thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin