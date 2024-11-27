Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai setup và quản lý chương trình khuyến mãi nội bộ, đối tác
Thực hiện báo cáo chương trình khuyến mại MKT để đánh giá hiệu quả đầu ra
Theo dõi, tổng hợp Chi phí Marketing và quản lý chứng từ marketing
Hỗ trợ triển khai các chương trình Marketing bao gồm kiểm soát POSM, Visual tại điểm bán.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 20-22, chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.
Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề. marketing.
Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.
Có tinh thần học hỏi, và khả năng làm việc nhóm tốt.
Ứng viên có thể làm Fulltime.
Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hỗ trợ: 3 triệu/tháng.
Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.
Được hưởng các ưu đãi riêng sử dụng sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Twitter Beans Coffee.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
