Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Có kinh nghiệm trong làm việc/ deal với các đối tác ví điện tử: Vnpay, Zalopay, Momo...để triển khai các CTKM chéo nhằm gia tăng doanh số và thương hiệu trên nền tảng ví
- Tìm kiếm, đánh giá và kết hợp với các thương hiệu khác (Cross sales/ Co branding) triển khai các CTKM, Event, Tài trợ...nhằm gia tăng doanh số và nhận diện thương hiệu
- Lập kế hoạch và triển khai cho các chương trình tháng/ quý / năm và hoạt động khai trương, Event, Launching sản phẩm mới...
- Theo dõi, nắm bắt báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kịp thời nghiên cứu, đề xuất MKT Manager, phối hợp bộ phận kinh doanh, vận hành triển khai kịp thời các chương trình Ad-hoc nhằm hỗ trợ về doanh thu.
- Triển khai các hoạt động kích hoạt thương hiệu/ Activation tại hệ thống chuỗi cửa hàng nhằm tăng cường sự nhận diện về thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Lên kế hoạch đi audit chuỗi cửa hàng, khảo sát đối thủ cạnh tranh đề xuất các giải pháp phù hợp từng thời điểm nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, tìm hiểu, gắn kết khách hàng, thúc đẩy doanh thu
- Thực hiện, theo dõi và cam kết checklist hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo công viêc, nội quy được thực thi một cách nghiêm túc và đẩy đủ
- Phụ trách sản xuất, quản lý các ấn phẩm thông tin phục vụ việc bán hàng (POSM): Leaflet, Standee, Mockup...và Merchandise cho các hoạt động marketing
- Quan sát, theo dõi, quản lý hình ảnh lẫn các công dụng cụ POSM ở bên ngoài và bên trong cửa hàng, hệ thống nhận diện thương hiệu. Đảm bảo tất cả CCDC theo đúng brand guideline và chương trình khuyến mại ban hành
- Các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kiến thức và kinh nghiệm ít nhất 02 năm về Trade Marketing, đặc biệt ngành F&B
Thái độ tích cực, chủ động, cởi mở
Cẩn thận, trung thực, quyết đoán
Tuân thủ cam kết với chỉ tiêu kế hoạch, deadline

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-17M + KPI + Phụ cấp
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa (tùy từng vị trí)
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn
Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;
Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;
Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

