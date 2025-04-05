Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH MTV Alifaco

Trade Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giai Đoạn Mô Hình Cửa Hàng (Xây dựng và phát triển thương hiệu)
Xây dựng tên thương hiệu: Phối hợp cùng ban lãnh đạo để xây dựng tên thương hiệu phù hợp với thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu.
Xây dựng tên thương hiệu:
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu: Làm việc với các nhà thầu thiết kế để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, màu sắc, phông chữ và bộ nhận diện thương hiệu
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu:
Xây dựng concept hình ảnh cửa hàng: Làm việc với nhà thầu để xây dựng hình ảnh cửa hàng phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu, từ thiết kế cửa hàng, không gian trưng bày sản phẩm đến việc tạo ra trải nghiệm khách hàng.
Xây dựng concept hình ảnh cửa hàng:
Giai Đoạn Mở Cửa Hàng (Chuẩn bị và triển khai marketing)
Xây dựng checklist chương trình khai trương: Lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các công việc cần làm trong chương trình khai trương cửa hàng, đảm bảo tất cả các yếu tố từ sự kiện đến truyền thông được chuẩn bị tốt.
Xây dựng checklist chương trình khai trương:
Xây dựng bộ nhận diện cửa hàng tiêu chuẩn: Phối hợp cùng bộ phận thiết kế và nhà thầu để xây dựng và triển khai nghiệm thu bộ nhận diện cửa hàng bao gồm các vật liệu quảng cáo, bảng hiệu, và các POSM và công cụ hỗ trợ bán hàng tại cửa hàng.
Xây dựng bộ nhận diện cửa hàng tiêu chuẩn:
Phối hợp với các phòng ban công ty để phát triển các kênh truyền thông: Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông chính như Website, Mạng xã hội và các nền tảng khác để kết nối với khách hàng và truyền thông thông tin về cửa hàng.
Phối hợp với các phòng ban công ty để phát triển các kênh truyền thông:
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và thu mua: Hợp tác để xây dựng các chương trình khuyến mại, chiến dịch truyền thông hỗ trợ việc mở cửa hàng, và tăng trưởng doanh thu ngay từ ngày khai trương.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và thu mua:
Tuyển dụng nhân sự: Lên kế hoạch tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự cho các vị trí cần thiết theo sơ đồ tổ chức để phục vụ hoạt động kinh doanh cửa hàng (bán hàng, quản lý cửa hàng, marketing, v.v.).
Tuyển dụng nhân sự:
Giai Đoạn Vận Hành Cửa Hàng (Tăng trưởng và duy trì marketing)
Lập kế hoạch và ngân sách marketing: Xây dựng kế hoạch marketing hàng tháng, quý và năm, đảm bảo mục tiêu tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng đến cửa hàng.
Lập kế hoạch và ngân sách marketing:
Quản lý công cụ marketing hỗ trợ bán hàng tại cửa hàng: Đảm bảo tất cả các công cụ marketing & POSM được triển khai tại cửa hàng đúng theo quy chuẩn, tạo hình ảnh đồng nhất và hiệu quả trong việc thu hút khách hàng.
Quản lý công cụ marketing hỗ trợ bán hàng tại cửa hàng:
Truyền thông push số: Đảm bảo các chiến dịch truyền thông online (digital marketing) và offline được thực hiện để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và tăng lưu lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng.
Truyền thông push số:
Điều phối và tuyển dụng nhân sự marketing: Lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí trade marketing, media, content, digital và trade marketing để hỗ trợ các chiến dịch truyền thông và sự kiện tại cửa hàng.
Điều phối và tuyển dụng nhân sự marketing:
Chỉ đạo các chiến dịch truyền thông và sự kiện: Phối hợp với các bộ phận liên quan và nhà thầu để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả, bao gồm cả việc quảng bá các sự kiện, chương trình khuyến mại tại cửa hàng nhằm duy trì sự thu hút của khách hàng.
Chỉ đạo các chiến dịch truyền thông và sự kiện:

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing bán lẻ, đặc biệt trong ngành FMCG hoặc ngành hàng thực phẩm chức năng/dinh dưỡng.
Kinh nghiệm:
Kiến thức: Am hiểu về xây dựng thương hiệu bán lẻ, hiểu về marketing online/offline và các công cụ truyền thông hiện đại.
Kiến thức:
Kỹ năng:
Kỹ năng triển khai chiến lược từ giai đoạn lập kế hoạch đến thực hiện và giám sát kết quả
Kỹ năng quản lý nhà thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chi tiết
Kỹ năng tổ chức và điều phối công việc chặt chẽ.
Tính cách
Chăm chỉ, chi tiết, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn
Sáng tạo, trung thực, biết lắng nghe, luôn học hỏi cải tiến
Có trách nhiệm với công việc, luôn cố gắng hoàn thành đúng thời hạn
Thấu hiểu và tận tâm: Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của đội ngũ, luôn sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra giải pháp phù hợp.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15 - 20 triệu hoặc offer cao hơn theo năng lực (Sẽ thoả thuận sau khi phỏng vấn)
Chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,... theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...
khỏe...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Hỗ trợ chi phí gắn kết phòng ban hàng tháng.
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

