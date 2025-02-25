Tuyển Trade Marketing Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 - BT1 KĐT Handiéco Pham Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường - sản phẩm - truyền thông từ đó đề xuất các chiến dịch truyền thông phát triển nhãn hiệu.

- Theo dõi vòng đời sản phẩm từ đó đưa ra đề xuất cho các chiến dịch marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

- Lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông phù hợp.

- Tổ chức Event cho khai trương cửa hàng, kỉ niệm sinh nhật cửa hàng, các ngày lễ lớn của công ty (Gala, Du lịch, team building…).

- Tìm kiếm, liên kết hợp tác các chiến dịch với các nhãn hiệu cùng ngành hoặc khác ngành có cùng tệp khách hàng.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ độ tuổi 25 trở lên

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc tương đương. Ưu tiên chuyên ngành Marketing.

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương thuộc lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

- Gu thẩm mỹ tốt, yêu thích thời trang và làm đẹp.

- Có kiến thức, am hiểu về kênh marketing online.

- Có khả năng xây dựng ý tưởng và lên các chương trình marketing.

Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 - 15tr++ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Review lương hàng năm;

- Phúc lợi: BHXH, mua hàng nội bộ ưu đãi 30%; du lịch, thưởng tháng lương thứ 13 theo tổng thu nhập; thưởng lễ - tết…..

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.