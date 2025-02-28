Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Thu thập thông tin thị trường + phân tích báo cáo bán hàng nội bộ xây dựng kế hoạch phát triển theo nhãn hàng/theo khu vực (tháng/quý/năm)
- Hàng tháng thực hiện báo cáo đánh giá chi tiết diễn biến thị trường theo khu vực, xác định điểm mạnh/yếu để đề xuất chương trình phát triển.
2. Quản lý, vận hành thực hiện kế hoạch Trade MKT
- Xây dựng quy trình triển khai chi tiết các chương trình Trade MTK bao gồm CT khuyến mại và CT trưng bày thuộc khu vực phụ trách
- Triển khai chương trình đến đội ngũ bán hàng
3. Quản lý đo lường hiệu quả chương trình
- Theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát thực thi theo đúng quy định
- Thực hiện theo dõi định kỳ hiệu quả của các chương trình Trade Marketing
- Phân tích các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến chương trình Trade MKT và đề xuất cải thiện
4. Quản lý phân bổ ngân sách
- Thực hiện phân bổ ngân sách dành cho hoạt động Trade MKT đảm bảo sử dụng ngân sách hệu quả, phân bổ hợp lý cho từng khu vực.
5. Quản trị thông tin thay đổi của thị trường
- Thu thập dữ liệu từ đối thủ cạnh tranh
- Thu thập xu hướng thay đổi tiêu dùng của người tiêu dùng với sản phẩm công ty

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc ngành nghề liên quan. Có kiến thức nền và kinh nghiệm về sales hoặc brand marketing (hoặc cả 2)
₋ Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực marketing, ít nhất 3 năm đảm nhiệm vị trí tương đương. Có kiến thức về FMCG, có kiến thức về ngành nước giải khát, trái cây là 1 lợi thế
₋ Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng. Tốt về excel, biết database là 1 lợi thế
₋ Có thể sắp xếp thời gian đi thị trường
₋ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện
₋ Năng động, tích cực, sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18 - 25 triệu. Thoả thuận khi phỏng vấn.
₋ Thời gian: Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, (6ngày/tuần).
₋ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, lễ tết đầy đủ theo luật lao động.
₋ Thưởng lễ tết và phụ cấp, thưởng tháng lương 13 theo chính sách riêng của công ty.
₋ Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings

Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

