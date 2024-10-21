Tuyển Trade Marketing Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Trade Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3 đường 33, Phường An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai hoạt động MKT, phát triển thương hiệu
Phụ trách các hoạt động liên quan Trade MKT cho các thương hiệu trực thuộc công ty The Vigo. Là đầu mối phối hợp với các đối tác (trong và ngoài cty) trong việc thực thi các công việc MKT thương hiệu. Đề xuất kế hoạch hoạt động marketing, truyền thông cho sản phẩm tại điểm bán. Theo dõi doanh số bán hàng của kênh, từ đó đề xuất các chương trình khuyến mãi, bán hàng, trưng bày phù hợp để đảm bảo doanh số bán hàng kênh. Trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông quảng cáo, các chương trình ưu đãi tại điểm bán, sự kiện, hoạt náo nhằm đạt mục tiêu doanh thu hoặc thu hút người mua hàng. Phối hợp lên ý tưởng cùng các phòng ban trong team MKT trong các chiến dịch truyền thông. Đưa ra giải pháp hỗ trợ team Brand, Sales trong các chiến dịch truyền thông. Phối hợp với Sales lên các kế hoạch thúc đẩy bán hàng, gia tăng nhận diện sản phẩm trên thị trường, kích họat thương hiệu. Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, launching day,... Theo dõi, báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả doanh thu và chi phí của các chương trình khuyến mại, MKT, truyền thông của khách hàng, tại điểm bán, đại lý kênh phân phối, bán lẻ,... Phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Khảo sát và cập nhật báo cáo thị trường, đối thủ, xu hướng thị hiếu người dùng Thực hiện các công việc khác theo phân công
Phụ trách các hoạt động liên quan Trade MKT cho các thương hiệu trực thuộc công ty The Vigo.
Là đầu mối phối hợp với các đối tác (trong và ngoài cty) trong việc thực thi các công việc MKT thương hiệu.
Đề xuất kế hoạch hoạt động marketing, truyền thông cho sản phẩm tại điểm bán.
Theo dõi doanh số bán hàng của kênh, từ đó đề xuất các chương trình khuyến mãi, bán hàng, trưng bày phù hợp để đảm bảo doanh số bán hàng kênh.
Trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông quảng cáo, các chương trình ưu đãi tại điểm bán, sự kiện, hoạt náo nhằm đạt mục tiêu doanh thu hoặc thu hút người mua hàng.
Phối hợp lên ý tưởng cùng các phòng ban trong team MKT trong các chiến dịch truyền thông. Đưa ra giải pháp hỗ trợ team Brand, Sales trong các chiến dịch truyền thông.
Phối hợp với Sales lên các kế hoạch thúc đẩy bán hàng, gia tăng nhận diện sản phẩm trên thị trường, kích họat thương hiệu.
Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, launching day,...
Theo dõi, báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả doanh thu và chi phí của các chương trình khuyến mại, MKT, truyền thông của khách hàng, tại điểm bán, đại lý kênh phân phối, bán lẻ,...
Phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh tại cửa hàng
Khảo sát và cập nhật báo cáo thị trường, đối thủ, xu hướng thị hiếu người dùng
Thực hiện các công việc khác theo phân công
Xây dựng mối quan hệ, làm việc cùng các NCC/phòng ban khác
Làm việc và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ để tối ưu chi phí hoạt động. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch, hiệu quả hoạt động của đối tác. Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh với NCC để tránh gây bất lợi cho công ty/nhãn hàng
Làm việc và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ để tối ưu chi phí hoạt động.
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch, hiệu quả hoạt động của đối tác.
Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh với NCC để tránh gây bất lợi cho công ty/nhãn hàng
Báo cáo
Giám sát ngân sách Trade MKT theo campaign/tháng/quý/năm để đưa ra đề xuất (nếu có) để tối ưu hóa ngân sách trong các hoạt động. Đối chiếu, kiểm soát và thống kê các hạng mục chi phí thuộc Trade MKT và báo báo đến cấp quản lý trực tiếp. Các báo cáo công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên
Giám sát ngân sách Trade MKT theo campaign/tháng/quý/năm để đưa ra đề xuất (nếu có) để tối ưu hóa ngân sách trong các hoạt động.
Đối chiếu, kiểm soát và thống kê các hạng mục chi phí thuộc Trade MKT và báo báo đến cấp quản lý trực tiếp.
Các báo cáo công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành có liên quan Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm lĩnh vực dược mỹ phẩm, B2B, FMCG, bán lẻ,.... Tiếng Anh: khá Sử dụng thành thạo các Phần mềm Word, Excel, Powerpoint
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành có liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm lĩnh vực dược mỹ phẩm, B2B, FMCG, bán lẻ,....
Tiếng Anh: khá
Sử dụng thành thạo các Phần mềm Word, Excel, Powerpoint

Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 15 triệu/ tháng + hoa hồng. Thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường. Review lương hàng năm. Thời gian làm việc: Từ 08h30 – 18h00, thứ 2 – thứ 6 hàng tuần. (sáng thứ 7 làm việc trực tuyến). Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động. 12 ngày nghỉ phép/năm Thưởng tháng 13, Thưởng KPI Doanh thu quý, thưởng ghi nhận 6 tháng /lần. Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, .... Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, ... Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, ... Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài hàng năm.
Mức lương 10 - 15 triệu/ tháng + hoa hồng. Thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường.
Review lương hàng năm.
Thời gian làm việc: Từ 08h30 – 18h00, thứ 2 – thứ 6 hàng tuần. (sáng thứ 7 làm việc trực tuyến).
Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động.
12 ngày nghỉ phép/năm
Thưởng tháng 13, Thưởng KPI Doanh thu quý, thưởng ghi nhận 6 tháng /lần.
Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ....
Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, ...
Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến
Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, ...
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3 Đ. số 33, Phường An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam., Thủ Đức, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

