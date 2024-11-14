Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
- Hồ Chí Minh: 919 Nguyễn Trãi, P14, Quận 5
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm marketing như brochure, poster, banner, standee cho các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi của công ty
Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của công ty để sử dụng trong các tài liệu marketing
Thiết kế giao diện và nội dung cho website, mạng xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến của công ty
Tạo các video ngắn, motion graphics để quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Phối hợp với team marketing để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông
Theo dõi và cập nhật các xu hướng thiết kế mới trong ngành để áp dụng vào công việc
Đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ hướng dẫn thương hiệu trong tất cả các thiết kế
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh
Có kiến thức về nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc và typography
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập hiệu quả
Có kinh nghiệm làm việc với After Effects hoặc các phần mềm tạo motion graphics là một lợi thế
Có portfolio các dự án thiết kế đã thực hiện
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế và marketing
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
