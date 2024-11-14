Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Trade Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 919 Nguyễn Trãi, P14, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm marketing như brochure, poster, banner, standee cho các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi của công ty
Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của công ty để sử dụng trong các tài liệu marketing
Thiết kế giao diện và nội dung cho website, mạng xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến của công ty
Tạo các video ngắn, motion graphics để quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Phối hợp với team marketing để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông
Theo dõi và cập nhật các xu hướng thiết kế mới trong ngành để áp dụng vào công việc
Đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ hướng dẫn thương hiệu trong tất cả các thiết kế

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh
Có kiến thức về nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc và typography
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập hiệu quả
Có kinh nghiệm làm việc với After Effects hoặc các phần mềm tạo motion graphics là một lợi thế
Có portfolio các dự án thiết kế đã thực hiện

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-15tr
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế và marketing
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250299
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LAM HÀ SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LAM HÀ SG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Rich Products Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Rich Products Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Barsan Global Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD Barsan Global Logistics
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KARAVAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KARAVAN VIỆT NAM
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Aux Cloud Commerce (Vietnam) Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Aux Cloud Commerce (Vietnam) Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Cathay United Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cathay United Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KARAVAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KARAVAN VIỆT NAM
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DKSH Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm