Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 436 Điện Biên Phủ, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm có kế hoạch và các chương trình khuyến mãi phù hợp, cạnh tranh phát triển doanh thu tại hệ thống cửa hàng F&B
Chịu trách nhiệm xây dựng & phối hợp các bộ phận triển khai các hoạt động khuyến mãi, chiến tại các kênh phụ trách
Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty
Phối hợp với các bộ phận khác tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, các chương trình marketing như roadshow, activations,....
Chịu trách nhiệm xây dựng, định hướng nội dung các ấn phẩm marketing như banner, tờ rơi, catalogue,....
Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo... và các chươngrình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh
Triển khai và giám sát các hoạt động, event khuyến mãi, chương trình,...
Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM
Theo dõi, phân tích doanh thu hàng ngày, tháng, quý nhằm đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp để hỗ trợ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lĩnh vực F&B đặc biệt mảng đồ uống
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing và có liên quan
Có kinh nghiệm tại vị trí tối thiểu 1 năm
Có tư duy linh hoạt, nắm bắt xu thế và thị trường
Có khả năng phân tích tốt
Tích cực, hòa đồng, trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương
Thưởng theo hiệu suất kinh doanh
Đóng BHXH ngay tại thời điểm thử việc
Đóng BH sức khỏe 24/7 ngay khi thử việc
Ưu đãi nội bộ
Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

