Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 436 Điện Biên Phủ, Hải Châu, Quận Hải Châu

Tham gia nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm có kế hoạch và các chương trình khuyến mãi phù hợp, cạnh tranh phát triển doanh thu tại hệ thống cửa hàng F&B

Chịu trách nhiệm xây dựng & phối hợp các bộ phận triển khai các hoạt động khuyến mãi, chiến tại các kênh phụ trách

Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty

Phối hợp với các bộ phận khác tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, các chương trình marketing như roadshow, activations,....

Chịu trách nhiệm xây dựng, định hướng nội dung các ấn phẩm marketing như banner, tờ rơi, catalogue,....

Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo... và các chươngrình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh

Triển khai và giám sát các hoạt động, event khuyến mãi, chương trình,...

Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM

Theo dõi, phân tích doanh thu hàng ngày, tháng, quý nhằm đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp để hỗ trợ

Có kinh nghiệm lĩnh vực F&B đặc biệt mảng đồ uống

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing và có liên quan

Có kinh nghiệm tại vị trí tối thiểu 1 năm

Có tư duy linh hoạt, nắm bắt xu thế và thị trường

Có khả năng phân tích tốt

Tích cực, hòa đồng, trách nhiệm

Thử việc 100% lương

Thưởng theo hiệu suất kinh doanh

Đóng BHXH ngay tại thời điểm thử việc

Đóng BH sức khỏe 24/7 ngay khi thử việc

Ưu đãi nội bộ

Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, YEP,...

