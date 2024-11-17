Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các chương, activation, các hoạt động ưu đãi, POSM, hoạt động CSKH, khai trương cửa hàng ...nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Xây dựng bộ quy chuẩn và triển khai POSM tại các cửa hàng: ý tưởng, nội dung, triển khai, giám sát thực hiện.

Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp cho từng khu vực.

Nghiên cứu các địa điểm, vị trí đặt các biển quảng cáo ngoài trời.

Báo cáo ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của Công việc.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ: Thời trang, FnB, FMCG.

Có kiến thức về Marketing, xây dựng và điều phối dự án Marketing

Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing và Truyền thông;

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trung thực, tận tâm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-13 triệu/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, review lương theo năng lực...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

