Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Ngõ 30 Phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cầu nối thông tin giữa phòng marketing với phòng kinh doanh với khối cửa hàng.

Hỗ trợ phòng kinh doanh xây dựng và triển khai, hướng dẫn & theo dõi cửa hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng, chương trình triển khai theo đúng thiết kế.

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi, POSM hỗ trợ thúc đẩy doanh số cửa hàng.

Quản lý vật phẩm khuyến mại, quà tặng, POSM.

Theo dõi, báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai các chương trình trước ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

Hỗ trợ các yêu cầu từ khối cửa hàng.

Làm việc tại hệ thống Điện thoại vui.

Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ: 20-35 (Ưu tiên Nam).

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc đã có thời gian làm việc trong các hệ thống - chuổi bán lẻ.

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên các ngành nghề Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Doanh Quốc Tế.. hoặc các ngành nghề liên quan.

Biết thiết kế, có tư duy bày biện sắp xếp hàng hóa.

Biết lắng nghe, học hỏi , cầu tiến & Tinh thần Can-do & chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo máy tính, office, google docs.

Sẵn sàng di chuyển phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng.

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát.

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

