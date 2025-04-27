Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa lãnh đạo người Trung và nhân viên/đối tác người Việt.

Biên dịch tài liệu, văn bản, email, hợp đồng... từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho cấp trên người Trung.

Làm cầu nối giao tiếp giữa các phòng ban, đối tác hoặc khách hàng người Trung.

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng hoặc cá nhân cho sếp (nếu yêu cầu).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.