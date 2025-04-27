Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN
- Hồ Chí Minh: Khu biệt thự The Peak Garden (Chi nhánh 1), Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa lãnh đạo người Trung và nhân viên/đối tác người Việt.
Biên dịch tài liệu, văn bản, email, hợp đồng... từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho cấp trên người Trung.
Làm cầu nối giao tiếp giữa các phòng ban, đối tác hoặc khách hàng người Trung.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng hoặc cá nhân cho sếp (nếu yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt.
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Có kinh nghiệm phiên dịch/trợ lý là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
