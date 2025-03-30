Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phiên dịch cho Giám Đốc giữa các phòng ban

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban

Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thông thạo tiếng Trung

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công việc biên phiên dịch, trợ lý.

Tuổi từ 22-30

Giới tính Nam/Nữ

Nhanh nhẹn, chịu khó, linh hoạt

Tại Công ty cổ phần NexGen Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13

Thưởng các ngày lễ lớn

Thưởng chuyên cần

BHXH theo luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NexGen Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin