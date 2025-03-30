Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty cổ phần NexGen Media
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 94 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phiên dịch cho Giám Đốc giữa các phòng ban
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp thông thạo tiếng Trung
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công việc biên phiên dịch, trợ lý.
Tuổi từ 22-30
Giới tính Nam/Nữ
Nhanh nhẹn, chịu khó, linh hoạt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công việc biên phiên dịch, trợ lý.
Tuổi từ 22-30
Giới tính Nam/Nữ
Nhanh nhẹn, chịu khó, linh hoạt
Tại Công ty cổ phần NexGen Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thứ 13
Thưởng các ngày lễ lớn
Thưởng chuyên cần
BHXH theo luật quy định
Thưởng các ngày lễ lớn
Thưởng chuyên cần
BHXH theo luật quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NexGen Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
