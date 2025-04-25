Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH
- Hồ Chí Minh: 132 Bến Vân Đồn, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm và chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các buổi họp hoặc sự kiện theo yêu cầu của cấp trên.
Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ của hầu hết nhân viên trong doanh nghiệp, từ nhiều phòng ban khác nhau.
Hỗ trợ phiên dịch Trung Việt theo chỉ thị của sếp ( dịch nói và dịch tài liệu)
Tìm kiếm các khách sạn 4, 5 sao ở Hồ Chí Minh để kế kết hợp tác với công ty du lịch
Thay mặt cấp trên giải đáp thắc mắc cho các phòng ban trong doanh nghiệp.
Quản lý văn phòng phẩm và thiết bị trong công ty, mua mới khi cần thiết.
Sắp xếp lịch trình di chuyển, công tác cho ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty.
Phân phát tài liệu, thông báo và chỉ dẫn từ ban lãnh đạo cho nhân viên.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung giao tiếp thành thạo, có kỹ năng đàm phán tốt
Nhanh nhẹn, thích nghi nhanh với công việc
Dưới 40 tuổi
Thông thuộc địa hình, lãnh thổ Hồ Chí Minh
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
