Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm và chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các buổi họp hoặc sự kiện theo yêu cầu của cấp trên.

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ của hầu hết nhân viên trong doanh nghiệp, từ nhiều phòng ban khác nhau.

Hỗ trợ phiên dịch Trung Việt theo chỉ thị của sếp ( dịch nói và dịch tài liệu)

Tìm kiếm các khách sạn 4, 5 sao ở Hồ Chí Minh để kế kết hợp tác với công ty du lịch

Thay mặt cấp trên giải đáp thắc mắc cho các phòng ban trong doanh nghiệp.

Quản lý văn phòng phẩm và thiết bị trong công ty, mua mới khi cần thiết.

Sắp xếp lịch trình di chuyển, công tác cho ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty.

Phân phát tài liệu, thông báo và chỉ dẫn từ ban lãnh đạo cho nhân viên.