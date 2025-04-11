Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú., Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách phiên dịch giữa sếp và nhân viên

Làm báo cáo Quản lý vật dụng, thiết bị văn phòng và mua mới khi cần.

Các công việc khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Tiếng Trung nghe, nói, đọc, đánh máy tốt ( HSK5 trở lên)

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang đợi bằng

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ - 15.00.000.000đ (tùy vào năng lực và kinh nghiệm)

Trợ cấp tiền ăn 30.000đ/ngày + Tiền chuyên cần 400.000đ/tháng

Tháng nghỉ 4 ngày tùy chọn

Có lương tháng 13 khi làm đủ 12 tháng

Ngày lễ nhân 3 lương

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ

