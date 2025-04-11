Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú., Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách phiên dịch giữa sếp và nhân viên
Làm báo cáo Quản lý vật dụng, thiết bị văn phòng và mua mới khi cần.
Các công việc khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ
Tiếng Trung nghe, nói, đọc, đánh máy tốt ( HSK5 trở lên)
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang đợi bằng
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10.000.000đ - 15.00.000.000đ (tùy vào năng lực và kinh nghiệm)
Trợ cấp tiền ăn 30.000đ/ngày + Tiền chuyên cần 400.000đ/tháng
Tháng nghỉ 4 ngày tùy chọn
Có lương tháng 13 khi làm đủ 12 tháng
Ngày lễ nhân 3 lương
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
