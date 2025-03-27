Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Gia Phú, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Phiên dịch theo yêu cầu của cấp trên đề ra.
Tuyển dụng nhân sự, chấm công, tính lương.
Quản lý hiệu suất làm việc các phòng ban, đội nhóm.
Sắp xếp, xử lý công việc theo các yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương TB: 15tr - 16tr ++
Phụ cấp cơm trưa
Thưởng Chuyên Cần
Thưởng Trách nhiệm, hiệu suất công việc
Được đào tạo làm quản lý
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
