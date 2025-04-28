Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9B Tân Thới Nhất 25, phường Tân Thới Nhất 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch (nói & viết) tiếng Trung trong các cuộc họp, trao đổi công việc giữa các bộ phận và đối tác.

Hỗ trợ dịch tài liệu, hợp đồng, email và các văn bản liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ cấp trên trong việc giao tiếp, đàm phán và làm việc với đối tác, khách hàng người Trung Quốc.

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo nội dung các cuộc họp, trao đổi giữa các bên liên quan.

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)

Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc phiên dịch trong lĩnh vực may mặc là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc, xử lý tình huống tốt.

Có trách nhiệm, siêng năng, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (cao hơn thị trường)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13

Phụ cấp, hỗ trợ cơm trưa, thưởng hội nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

