Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Phiên dịch Trung – Việt trong quá trình giao tiếp với khách hàng, đối tác và nội bộ công ty
Dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo… giữa tiếng Trung và tiếng Việt
Hỗ trợ quản lý lịch trình làm việc, nhắc việc và theo dõi tiến độ công việc
Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính, hỗ trợ vận hành dự án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết)
Tốt nghiệp đại học
Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, xử lý tình huống linh hoạt
Thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint…)
Có thể đi công tác khi cần
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, từng làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung hoặc có kinh nghiệm quản lý cộng đồng, fanpage, nền tảng mạng xã hội
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
