Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp cận Bác sĩ kênh phòng khám, phòng mạch
Giới thiệu sản phẩm, chào hàng
Chăm sóc khách hàng, theo sát điểm bán để phát triển doanh thu
Địa bàn làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, Mê Kong.
Địa bàn làm việc
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, Mê Kong.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 27-40
Giới tính: Nam hoặc Nữ
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng Dược
Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên
năm trở lên
Tính cách: Trung thực, Kiên trì, Chịu khó học hỏi
Điểm cộng: Chịu khó, Kiên trì, Kỷ luật, Biết tối ưu thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng tháng: 10-20 triệu (tùy năng lực)
Thưởng quý: Du lịch / Tiền / Chỉ vàng
Hình thức hợp tác: Đại diện thương mại
Công ty đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Được hỗ trợ phí giao tiếp, quan hệ khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 đường An Phú, phường An Phú, quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

