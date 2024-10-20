Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 40 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp cận Bác sĩ kênh phòng khám, phòng mạch

Giới thiệu sản phẩm, chào hàng

Chăm sóc khách hàng, theo sát điểm bán để phát triển doanh thu

Địa bàn làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, Mê Kong.

Địa bàn làm việc

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, Mê Kong.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 27-40

Giới tính: Nam hoặc Nữ

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng Dược

Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên

năm trở lên

Tính cách: Trung thực, Kiên trì, Chịu khó học hỏi

Điểm cộng: Chịu khó, Kiên trì, Kỷ luật, Biết tối ưu thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng tháng: 10-20 triệu (tùy năng lực)

Thưởng quý: Du lịch / Tiền / Chỉ vàng

Hình thức hợp tác: Đại diện thương mại

Công ty đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Được hỗ trợ phí giao tiếp, quan hệ khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin