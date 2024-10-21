Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

- Chiết khấu hoa hồng cao - Thưởng doanh số Thời gian làm việc linh hoạt

- Giới thiệu các sản phẩm của công ty đến địa bàn phân công: bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc -Tự Lập & thực hiện kế hoạch bán hàng, chào hàng và chương trình Marketing đã hoạch định - Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển thêm trong KV được giao

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI