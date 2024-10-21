Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Thanh Xuân
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Giới thiệu các sản phẩm của công ty đến địa bàn phân công: bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc
-Tự Lập & thực hiện kế hoạch bán hàng, chào hàng và chương trình Marketing đã hoạch định
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển thêm trong KV được giao
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm TDV OTC
- Năng động, Hoạt bát, chịu khó, kiên nhẫn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Chiết khấu hoa hồng cao
- Thưởng doanh số
Thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
