Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

KINGDEN TRADING
Ngày đăng tuyển: 15/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
KINGDEN TRADING

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại KINGDEN TRADING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 353

- 355 An Dương, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

  • Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kế toán nội bộ: báo cáo tài chính, báo cáo thuế nội bộ, báo cáo doanh thu ,...
  • Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu (tờ khai, hồ sơ thanh toán quốc tế,...)
  • Chịu trách nhiệm về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan của toàn bộ nhân viên công ty
  • Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
  • Làm việc với công ty dịch vụ thuế
  • Hỗ trợ Chuyên viên kế toán về hành chính nhân sự và các công việc khác liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc liên quan .
  • Có 2 - 3 năm kinh nghiệm về kế toán, đặc biệt là kế toán nội bộ/ tổng hợp
  • Ứng viên đã có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu hoặc/ và ngành thương mại điện tử, bán lẻ là điểm cộng lớn
  • Thông thạo các phần mềm Microsoft Office (Excel, Work), phần mềm kế toán (Smart Pro, Misa,...)
  • Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp và tinh thần làm việc nhóm tốt.
  • Trung thực, có ý thức trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp.

Tại KINGDEN TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thời gian làm việc: 9:00 - 17:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy ̣(nghỉ 2 thứ 7/tháng)
  • Mức lương cạnh tranh: 10 - 15 triệu VND (thỏa thuận), BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao
  • Được cung cấp máy tính để làm việc
  • Môi trường trẻ, năng động, công ty tổ chức các hoạt động sinh nhật hàng tháng, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KINGDEN TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KINGDEN TRADING

KINGDEN TRADING

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

