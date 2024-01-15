Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại KINGDEN TRADING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 353
- 355 An Dương, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kế toán nội bộ: báo cáo tài chính, báo cáo thuế nội bộ, báo cáo doanh thu ,...
- Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu (tờ khai, hồ sơ thanh toán quốc tế,...)
- Chịu trách nhiệm về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan của toàn bộ nhân viên công ty
- Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
- Làm việc với công ty dịch vụ thuế
- Hỗ trợ Chuyên viên kế toán về hành chính nhân sự và các công việc khác liên quan.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc liên quan .
- Có 2 - 3 năm kinh nghiệm về kế toán, đặc biệt là kế toán nội bộ/ tổng hợp
- Ứng viên đã có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu hoặc/ và ngành thương mại điện tử, bán lẻ là điểm cộng lớn
- Thông thạo các phần mềm Microsoft Office (Excel, Work), phần mềm kế toán (Smart Pro, Misa,...)
- Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp và tinh thần làm việc nhóm tốt.
- Trung thực, có ý thức trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp.
Tại KINGDEN TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 9:00 - 17:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy ̣(nghỉ 2 thứ 7/tháng)
- Mức lương cạnh tranh: 10 - 15 triệu VND (thỏa thuận), BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao
- Được cung cấp máy tính để làm việc
- Môi trường trẻ, năng động, công ty tổ chức các hoạt động sinh nhật hàng tháng, team building hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KINGDEN TRADING
