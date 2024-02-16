Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường D2, KCN Yên Mỹ 2, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Xây dựng kế hoạch, phát triển và triển khai các hoạt động truyền thông, Marketing phù hợp và hiệu quả với các khách hàng mục tiêu của Công ty
- Xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh: Website, Facebook, Tiktok, Google...
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage và các kênh Social, Website, ấn phẩm in ấn,... của Công ty
- Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành, nâng cao độ nhận diện thương hiệu của công ty trên các mạng xã hội
- Đề xuất các chiến dịch Marketing hiệu quả nhằm phát hiện cơ hội và gia tăng doanh thu từ nhóm khách hàng mục tiêu, thương mại điện tử mà công ty triển khai
- Phân tích, đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch, kế hoạch Marketing định kỳ
- Phân tích sản phẩm dữ liệu khách hàng của các ứng dụng trên Shopify, đề xuất các kế khoạch khai thác khách hàng quốc tế sẵn có.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing, có kiến thức Marketing bài bản
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí nhân viên Marketing
- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai thực tế các kênh quảng cáo Google Adwords, Facebock, Shopee ... trên các sàn thương mại điện tử
- Có kinh nghiệm triển khai các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông
- Am hiểu về các mạng xã hội
- Kiến thức cơ bản về SEO và tối ưu nội dung trên website
- Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế và ngoại ngữ
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 13 – 20 triệu/tháng (Đánh giá theo năng lực thực tế) + Thưởng đã bao gồm lương cơ bản
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định
- Được nghỉ 12 ngày phép/ năm
- Định kỳ xét tăng lương 2 lần/ năm
- Du lịch, teambuilding, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, lương tháng 13
- Môi trường làm việc trẻ trung, công nghệ, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và nâng cao theo kế hoạch của Công ty
- Thử việc 02 tháng
- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy ( 7h30 - 12h, 13h00 -16h30) và được nghỉ các chiều thứ Bảy/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
