Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Trung Sơn Alpha làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Huyện Gò Công Đông
- Bến Tre: Thành phố Bến Tre
- Vĩnh Long: Huyện Mang Thít
- Sóc Trăng: Huyện Trần Đề
- Hậu Giang: Thị xã Ngã Bảy
- Đồng Tháp: Huyện Hồng Ngự
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng về cách sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác;
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của nhà thuốc;
- Giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
- Tuân thủ các quy định của nhà thuốc và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dược phẩm;
- Thực hiên các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm là một lợi thế;
- Khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ;
- Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt;
- Kiến thức chuyên môn về thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe;
- Khả năng tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì
- 12 ngày nghỉ Lễ, Tết; 12 ngày phép năm.
- Phụ cấp cơm
- Phụ cấp Dược sĩ chuyên môn
- Hỗ trợ xác nhận thâm niên làm việc để hoàn thành CCHN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI