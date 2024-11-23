Tuyển Sales Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Sales Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 163 Mai Chí Thọ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Account Executive chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo dự án được triển khai suôn sẻ và hiệu quả với các công việc chi tiết như sau:
Account Executive
Tiếp nhận thông tin và trao đổi với khách hàng để lên ý tưởng, kế hoạch, soạn thảo proposal, dự trù ngân sách, định hướng và điều phối dự án.
Research thông tin liên quan về khách hàng như: sản phẩm, ngành nghề, phân khúc, định vị thương hiệu, đối thủ cạnh tranh.
Phân tích yêu cầu của khách hàng và chuyển đổi thành hướng dẫn cụ thể cho đội ngũ internal.
Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp với đội ngũ internal để trao đổi và thu thập các ý tưởng, đề xuất cho dự án từ các bộ phận có liên quan.
Khảo sát và lựa chọn nhà cung ứng, đối tác (Supplier) phù hợp với yêu cầu đối với các dự án cần outsource.
Tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng.
Theo dõi và đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đúng yêu cầu.
Báo cáo tổng kết dự án cho khách hàng, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ thu hồi công nợ.
Chăm sóc khách hàng, tiếp tục giới thiệu và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng một cách kịp thời.
Báo cáo chi tiết về dự án và hiệu quả dự án với cấp quản lý trực tiếp.
Chịu trách nhiệm trong việc cân đối, điều phối chi phí, doanh thu của từng dự án theo quy định.
Liên tục cập nhật các xu hướng, công nghệ, kỹ thuật mới của ngành, thị trường để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các nhóm ngành: marketing, truyền thông, kinh tế..
Nắm chắc những kiến thức chuyên ngành marketing, ưu tiên ứng viên các nhóm ngành marketing và có hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực Agency là một lợi thế.
Vững vàng kiến thức chuyên môn về marketing, đặc biệt là BTL và sự kiện.
Soạn thảo thành thạo các báo cáo, báo giá, form mẫu, bản thuyết trình phục vụ công việc, dự án.
Nắm bắt và xử lý thông tin nhanh nhạy.
Kỹ năng sáng tạo để đưa ra những ý tưởng đột phá và khác biệt cho từng dự án.
Kỹ năng thuyết trình và thương thảo, đàm phán tốt.
Kỹ năng hoạch định chi phí để kiểm soát tốt chi phí dự án.
Kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành tốt các công việc của team.
Kỹ năng giao tiếp là cầu nối, giúp gắn kết mối quan hệ trong công việc.
Kỹ năng quản lý thời gian để đảm bảo đúng tiến độ của dự án.
Kỹ năng truyền đạt để truyền tải nội dung, ý tưởng đến cấp trên và các thành viên của dự án.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 7.000.000 đồng - 9.000.000 đồng/ tháng
Cơ chế lương có thể mở thêm đối với các ứng viên vượt trội.
Thưởng theo từng dự án.
Thưởng theo hiệu suất công việc.
Thưởng theo kết quả kinh doanh năm.
Lương tháng 13.
Thưởng lễ, tết.BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước.
Bảo hiểm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ quốc tế dành riêng cho CBNV Delight Agency.
Phúc lợi doanh nghiệp cho từng cá nhân về: sinh nhật, hiếu hỉ, sức khoẻ.
Các hoạt động workshop, giải trí, gắn kết đội nhóm dành riêng cho CBNV Delight Agency.
Lịch nghỉ lễ, tết theo các ngày trong năm và quy định nhà nước.
Du lịch 1 lần/năm.
Review, trao đổi định kỳ về định hướng phát triển của từng cá nhân.
Tăng lương định kỳ, được xét nâng lương 6 tháng/ lần kể từ tháng ký hợp đồng lao động, mức tăng tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc của nhân sự.
Nâng lương đặc cách dành cho CBNV có thành tích nổi bật, cống hiến xuất sắc.
Công ty hỗ trợ trong quá trình xây dựng, phát triển và thăng tiến cá nhân theo tình hình thực tế.
Chương trình đào tạo: Cung cấp các chương trình đào tạo, workshop để phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, cập nhật xu hướng ngành nghề.
Đa dạng các dự án để phát triển kỹ năng chuyên môn.
Hỗ trợ học phí đối với CBNV có nhu cầu học tập và phát triển kỹ năng phục vụ công việc.
Các hoạt động đào tạo nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 163 Mai Chí Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

