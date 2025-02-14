Tuyển Ads Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh Facebook Ads, Google Adwords
- Tối ưu hóa quảng cáo của khách hàng, chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo.
- Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh. Theo dõi kênh, gửi báo cáo định kỳ.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google, Facebook, Tiktok. Xây dựng các công cụ làm việc nội bộ và các công cụ nghiên cứu thị trường.
- Có tư duy phân tích người dùng, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo (Tiêu đề, mô tả...)
- Làm việc theo nhóm, kết hợp với nhân viên Marketing để nâng cao hiệu quả quảng cáo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đảm bảo KPIs tất cả được hoàn thành đúng timeline và chất lượng.
- Thích làm việc với con số, phân tích kế hoạch, plan cho ngân sách chạy quảng cáo.
- Năng lực quản lý và tối ưu chiến dịch tốt.
- Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao
- Có khả năng tư duy và sáng tạo; đam mê với lĩnh vực này. Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về SEO / Digital MKT là 1 lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI