Tuyển Ads CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Dang Luu Street, Ward 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Tạo và theo dõi quảng cáo của khách hàng trên các trang Facebook, Google, Zalo,...theo hướng dẫn của trưởng nhóm

- Thực hiện báo cáo theo chiến dịch, theo tháng trong các dự án

- Thực hiện theo dõi, đo lường bằng các công cụ Google Analytics, Heatmaps,...theo hướng dẫn của trưởng nhóm

- Sử dụng các công cụ martech (marketing automation, direct marketing, chatbot, livechat,...) trong mô hình Online to Offline để tiếp cận khách hàng xuyên suốt hành trình mua sắm trong các chiến dịch marketing

- Sử dụng custom data, tìm nguồn dữ liệu, thiết kế workflow, thiết kế email template, landing page, seeding, direct marketing (SMS, email, ZNS), direct messenger message,... để tối ưu chi phí & hiệu quả chiến dịch

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ngành học về Marketing, Administration Business, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

- Có kiến thức và thường xuyên cập nhật các thay đổi thuật toán nền tảng như Facebook, Google, Zalo, LinkedIn, Ad Networks, Programmatics,...

- Tư duy tổ chức tốt và tỉ mỉ.

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Ham học hỏi và sẵn sàng học các kỹ thuật martech, direct marketing, và thu thập sử dụng custom data

- Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.

- Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.

- Nhận được sự đào tạo, hướng dẫn bởi những anh chị có kinh nghiệm.

- Có cơ hội tham gia vào lộ trình định hướng phát triển rõ ràng và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

- Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới

- Hỗ trợ hoàn thành báo cáo và con dấu thực tập.

- Tham gia vào các hoạt động Teambuilding, YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin