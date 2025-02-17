Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

70% - Dự án của khách hàng

Mục tiêu: Đảm bảo các KPI dự án như Impression, Lead B2B2C trong đa ngành hàng.

Lên kế hoạch truyền thông (Media Plan) và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Google (ưu tiên nếu có kinh nghiệm với TikTok, LinkedIn).

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng.

Chuẩn bị nội dung quảng cáo (Content) hoặc phối hợp với team Content & Media (inhouse/outsource) để đảm bảo hiệu quả.

Tạo và tối ưu hóa Landing Page, Link tracking, và Pixel phù hợp với từng nền tảng quảng cáo.

Báo cáo hiệu suất hằng ngày, tuần, tháng cho Leader, phân tích và đề xuất cải thiện hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp với Account Team để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

30% - Dự án của doanh nghiệp

Mục tiêu: Thu hút và phát triển khách hàng doanh nghiệp mới.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong việc triển khai quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads, Google Ads (ưu tiên nếu có kinh nghiệm với TikTok Ads, LinkedIn Ads).

Hiểu biết tốt về tracking, Pixel, Landing Page và các công cụ tối ưu hiệu suất quảng cáo.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch truyền thông, tối ưu ngân sách quảng cáo.

Khả năng phối hợp tốt với các team nội bộ (Content, Media) và làm việc nhóm.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và chịu được áp lực deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVEE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (6 - 9 triệu) + thưởng theo KPI.

Thu nhập

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động

Phúc lợi người lao động: BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Đánh giá năng lực theo lộ trình phát triển (chức vụ + lương) theo chu kỳ 6 tháng/lần.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với đội ngũ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, cùng tinh thần kinh doanh mạnh mẽ.

Cơ hội tham gia các dự án lớn đa ngành hàng, phát triển kỹ năng chuyên sâu về Digital Marketing.

Có lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng.

Cơ hội thú vị để học hỏi và phát triển, thách thức bản thân tại nơi mà các tiêu chuẩn được đánh giá cao, mọi nỗ lực luôn được ghi nhận.

Cơ hội khởi xướng và thực hiện các sáng kiến chiến lược và hoạt động mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVEE

