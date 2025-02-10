Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147/41 An Dương Vương, P. An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng, triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, GG, Youtube
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, chiến dịch quảng cáo phù hợp
Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng
Tìm hiểu học sản phẩm, nắm thông tin sản phẩm để đưa ra taget phù hợp
Phối hợp với team MKT lấy nội dung hình ảnh, xây dựng để chạy bài
Kết hợp với bộ phận sale để tạo ra doanh thu cho bản thân và công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, Shopee, Sàn thương mại điện , có kinh nghiệm chạy ads ngân sách lớn;
Am hiểu về các công cụ quảng cáo của Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads.
Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch quảng cáo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có tinh thần cầu tiến.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 9 - 15tr (có thể deal theo năng lực) + % hoa hồng
Tham gia đào tạo trong và ngoài công ty; Tham gia team building, du lịch... hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, trẻ trung,
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, được chủ động công việc và khuyến khích phát triển toàn diện
Vì đây là doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp nên rất chỉn chu, văn phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi.
Các phúc lợi hấp dẫn được quy định trong chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 413 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM

