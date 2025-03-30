Tuyển Ads Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thanh Xuân, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Online như: Google, Facebook và các kênh Digital khác để quảng bá thương hiệu.

Thống kê, phân tích số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp như cải thiện KPI (cpc, ctr, cr, roas)

Quản lý các hình ảnh thương hiệu, các hoạt động Google Ads và các loại hình Ads khác.

Giám sát tính hiệu quả cũng như chi phí của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số.

Cập nhật thường xuyên Insights người dùng cũng như những thay đổi trên các kênh phương tiện truyền thông số để điều chỉnh lại và tối ưu chiến lược Marketing.

Có kiến thức triển khai các kịch bản CRM cơ bản (Email / SMS / Webpush) , có mindset về lưu trữ data khách hàng và tận dụng data khách hàng triển khai các kịch bản bán hàng / tương tác thông qua kênh CRM

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí Digital Marketing từ 2 năm trở lên

Đã từng quản lý ngân sách trên 500tr (Facebook/Google)

Kiến thức chuyên môn về Performance Marketing (đã từng chạy qua Ecommerce bán lẻ là 1 lợi thế)

Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook, Google, Tiktok (traffic, conversion, ROAs), biết sử dụng các loại chiến dịch mới: Google performance max, Dynamic Search, Shopping Ads,...

Có kinh nghiệm tối ưu hóa quảng cáo cho mục tiêu chuyển đổi (Conversion, Ecommerce, Lead)

Hiểu và sử dụng được các công cụ tracking quảng cáo: Google Analytic 4, Pixel Facebook, Google Tag Manager

Đọc hiểu các tài liệu marketing bằng tiếng Anh để cập nhật và chủ động nâng cao kiến thức

Chịu được áp lực trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ. Có tư duy làm việc độc lập, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13.000.000đ – 15.000.000đ / tháng.

Phụ cấp ăn trưa.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như phép năm, lương tháng 13, đóng BHXH,...

Tham gia sự kiện của công ty: sinh nhật, teambuilding, du lịch năm,...

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc.

Môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin