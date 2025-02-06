Tuyển Ads Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 toà FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết hợp với team marketing lập trình Playable Ads (short demo game) cho các game hiện tại của cty, sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là Unity và Cocos 2D Engine.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp với team sản phẩm và marketing để tạo ra sản phẩm hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có nền tảng công nghệ thông tin, tốt nghiệp các trường Bách Khoa (HUST), Bưu chính viễn thông (PTIT), FPT, Giao thông Vận tải, Đại Học Công nghệ - ĐHQG etc..

Có kinh nghiệm lập trình Unity, Cocos Creator/2Dx là lợi thế.

Yêu cầu đi làm fulltime, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc vừa ra trường.

Sẵn sàng học hỏi và áp dụng những công nghệ mới.

Có đam mê làm game, yêu thích chơi game là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Phụ cấp ăn trưa riêng biệt (lên tới 1 triệu) + Gửi xe miễn phí

Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng Tết.

Cơ hội được lên nhân viên chính thức.

Văn phòng làm việc rộng gần 2000m2, vô cùng hiện đại tiện nghi tại FPT Tower

Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Du lịch hàng năm.

Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần.

Chúng tôi có rất nhiều CLB nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Billiards, PS5, LOL, etc..

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30, nghỉ T7, CN. Nghỉ trưa 1h30’.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue

