Tuyển Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Công ty Cổ Phần Salemall
Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Làm việc online từ xa, không gò bó thời gian
Triển khai các chiến dịch quảng cáo youtube ads về khoá học trực tuyến miễn phí qua zoom về dạy về chủ đề youtube AI - hướng tới khách hàng trong nước/ nước ngoài - có nhu cầu học làm video, xây kênh, tạo thu nhập thụ động từ youtube và youtube AI
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng online
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm youtube ads trên 1 năm
Hiểu biết về nền tảng
Chủ động, đam mê kiếm tiền
Chủ động laptop cá nhân để làm việc
Hiểu biết về nền tảng
Chủ động, đam mê kiếm tiền
Chủ động laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì
Lựa chọn 1 trong 2 option: lương cứng 4.000.000đ/ tháng + com 20% hoặc không lương cứng + com 50%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall
