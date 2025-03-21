Tuyển Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Làm việc online từ xa, không gò bó thời gian

Triển khai các chiến dịch quảng cáo youtube ads về khoá học trực tuyến miễn phí qua zoom về dạy về chủ đề youtube AI - hướng tới khách hàng trong nước/ nước ngoài - có nhu cầu học làm video, xây kênh, tạo thu nhập thụ động từ youtube và youtube AI

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng online

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm youtube ads trên 1 năm

Hiểu biết về nền tảng

Chủ động, đam mê kiếm tiền

Chủ động laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Lựa chọn 1 trong 2 option: lương cứng 4.000.000đ/ tháng + com 20% hoặc không lương cứng + com 50%

Hình thức làm việc: online từ xa, thu nhập theo hiệu quả

Cơ hội lên chính thức cao nếu có mong muốn. Khi lên chính thức hưởng đầy đủ chế độ gồm có:

Lương thưởng, phụ cấp cạnh tranh nhất so với thị trường

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ bảo hiểm, hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unic

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

