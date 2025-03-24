Tuyển Ads CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sử dụng Cocos Creator (TypeScript/ JavaScript), Cocos JS (JavaScript) xây dựng ứng dụng cho sản phẩm game H5 (webgame, game trên trình duyệt).

Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm Playable ads - short demo game trên nền tảng iOS/Android bằng ngôn ngữ như: HTML5, JavaScript hoặc Cocos để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường Global.

Tham gia phát triển tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng cho game/ ứng dụng.

Làm việc với các thành viên trong nhóm (Unity Developers/Back-end Developers/2D designers...) để hoàn thành dự án tốt nhất;

Học hỏi và triển khai các công nghệ mới vào dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm lập trình ở vị trí tương đương.

Đã tham gia làm playable ads cho game mobile.

Đã từng làm việc với Cocos Creator, Cocos2d-x, Luna… và có sản phẩm demo.

Biết sử dụng 1 trong những ngôn ngữ lập trình sau: HTML5, Java, Typescript, JavaScript, C#, Unity…

Nắm rõ về OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có tư duy tốt về logic, thuật toán.

Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15tr/tháng (Gross), được xem xét tăng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc

Phỏng vấn 1 vòng duy nhất.

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án khi trở thành nhân viên chính thức

Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Tham gia CLB của Công ty: Bóng đá, Cầu lông, Marathon…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

