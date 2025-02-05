Tuyển Ads CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Lựa chọn và phân loại các nội dung và content từ nguồn video có sẵn

- Viết bài quảng cáo sản phẩm và đăng tải các video đã qua chỉnh sửa lên các kênh quảng cáo

của brand như Tiktok, Shopee.

- Theo dõi, nghiên cứu và phân tích các số liệu sau quảng cáo.

- Nuôi các tài khoản Tiktok và sáng tạo nội dung cho kênh đó.

- Khai thác các xu hướng Marketing mới phục vụ cho các hoạt động Digital Marketing.

- Phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 - 30, tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên.

- Có trên 01 năm kinh nghiệm vận hành truyền thông hoặc digital marketing.

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung đủ để giao tiếp trong công việc (không có cũng không sao).

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện,marketing,...

- Hiểu rõ về cơ chế vận hành và kịch bản content trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời có khả năng lập kế hoạch và viết bài quảng cáo tốt.

- Biết edit video cơ bản và sử dụng canva là một điểm cộng.

- Ngoài ra nếu biết phân tích dữ liệu cũng là một điểm cộng.

- Có khả năng học hỏi nhanh và cầu tiến trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc, tự chủ và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập 11-14 triệu trở lên (offer theo năng lực khi phỏng vấn).

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định sau khi kết thúc 2 tháng thử việc.

- Các phúc lợi khác theo quy định: Sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ, tết, được hưởng ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Công ty.

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc từ 1 -3 tháng lương.

- Thời gian làm việc: Sáng 8h30 - 12h, chiều 13h30 - 17h30.

- Làm việc từ t2-t6, nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM

