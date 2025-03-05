Tuyển Ads Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Ads Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Xcraft
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần Xcraft

Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Công ty cổ phần Xcraft

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164/141 Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook cho các sản phẩm của công ty
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo Facebook
Theo dõi và báo cáo về kết quả của các chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng mới trong quảng cáo Facebook
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp quảng cáo
Quản lý ngân sách quảng cáo và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết
Tối ưu hóa fanpage, website và nội dung quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trên 22 tuổi, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook
Có kiến thức cơ bản về Facebook Ads và các công cụ quảng cáo trên Facebook
Có khả năng sáng tạo và viết nội dung quảng cáo hấp dẫn
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực digital marketing
Có hiểu biết cơ bản về SEO và Google Ads là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương cứng+phụ cấp ăn trưa, chuyên cần
Lương KPI theo % doanh thu+ % tối ưu chi phí
Được học hỏi về thị trường trong nước và quốc tế
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xcraft

Công ty cổ phần Xcraft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 3-3, CCN Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

