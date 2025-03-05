Tuyển Ads Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164/141 Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook cho các sản phẩm của công ty

Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo Facebook

Theo dõi và báo cáo về kết quả của các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng mới trong quảng cáo Facebook

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán của thông điệp quảng cáo

Quản lý ngân sách quảng cáo và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết

Tối ưu hóa fanpage, website và nội dung quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trên 22 tuổi, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook

Có kiến thức cơ bản về Facebook Ads và các công cụ quảng cáo trên Facebook

Có khả năng sáng tạo và viết nội dung quảng cáo hấp dẫn

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực digital marketing

Có hiểu biết cơ bản về SEO và Google Ads là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương cứng+phụ cấp ăn trưa, chuyên cần

Lương KPI theo % doanh thu+ % tối ưu chi phí

Được học hỏi về thị trường trong nước và quốc tế

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft

