Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tối ưu hóa khai thác quảng cáo

Theo dõi đảm bảo và tối ưu các chỉ số khai thác quảng cáo trong các app, sử dụng thành thạo các mediation như Admob, MAX,...

Phân tích dữ liệu từ Ad mediation, và dữ liệu user flow từ GA của app. Thực hiện A/B testing để nâng cao hiệu suất quảng cáo

Theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường Mobile App, đề xuất các giải pháp và kịch bản giúp App cải thiện chỉ số khai thác

Tối ưu eCPM, LTV của người dùng theo từng Version App và Country. Đảm bảo chỉ số về Ads imp/user để đạt mục tiêu lợi tức trên chi tiêu

Làm việc cùng Product team để xây dựng kịch bản khai thác in-app tối ưu nhất

Hợp tác với Marketing team để phân tích tập người dùng, tối ưu chiến lược khai thác quảng cáo

Phối hợp với các đối tác như Google, Admob, Facebook, Unity, ironSource, Applovin,... để áp dụng các phương án tối ưu

Cập nhật và thử nghiệm các tính năng mới từ các nền tảng quảng cáo

Xử lý các vấn đề phát sinh như quảng cáo lỗi, vi phạm chính sách nền tảng

Khai thác insight thị trường, phối hợp với team để đề xuất hướng khai thác mới, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm trong vai trò Monetization Optimizer (MO) hoặc Product Owner (PO) trong ngành Mobile Apps

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan đến Toán, Tin, Data Science… là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các Mediation như Admob Mediation, MAX mediation, ironSource Mediation,...

Có tinh thần sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới để áp dụng trong công việc

Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu tốt

Sáng tạo và chủ động trong công việc

Thành thạo Firebase, Google Analytics, MMP và các công cụ đo lường data

Khả năng phân tích và thực chiến, sẵn sàng thử nghiệm, A/B testing để tìm ra chiến lược tối ưu nhất

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại Early Start JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng Up to 25.000.000 VNĐ/tháng

Cơ chế thưởng hấp dẫn

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….

Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân

Được xét tăng lương hàng năm

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được hưởng Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI cho cấp quản lý

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Early Start JSC

