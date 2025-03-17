Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Early Start JSC
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Early Start JSC

Ads

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Early Start JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Tối ưu hóa khai thác quảng cáo
Theo dõi đảm bảo và tối ưu các chỉ số khai thác quảng cáo trong các app, sử dụng thành thạo các mediation như Admob, MAX,...
Phân tích dữ liệu từ Ad mediation, và dữ liệu user flow từ GA của app. Thực hiện A/B testing để nâng cao hiệu suất quảng cáo
Theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường Mobile App, đề xuất các giải pháp và kịch bản giúp App cải thiện chỉ số khai thác
Tối ưu eCPM, LTV của người dùng theo từng Version App và Country. Đảm bảo chỉ số về Ads imp/user để đạt mục tiêu lợi tức trên chi tiêu
Làm việc cùng Product team để xây dựng kịch bản khai thác in-app tối ưu nhất
Hợp tác với Marketing team để phân tích tập người dùng, tối ưu chiến lược khai thác quảng cáo
Phối hợp với các đối tác như Google, Admob, Facebook, Unity, ironSource, Applovin,... để áp dụng các phương án tối ưu
Cập nhật và thử nghiệm các tính năng mới từ các nền tảng quảng cáo
Xử lý các vấn đề phát sinh như quảng cáo lỗi, vi phạm chính sách nền tảng
Khai thác insight thị trường, phối hợp với team để đề xuất hướng khai thác mới, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm trong vai trò Monetization Optimizer (MO) hoặc Product Owner (PO) trong ngành Mobile Apps
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan đến Toán, Tin, Data Science… là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các Mediation như Admob Mediation, MAX mediation, ironSource Mediation,...
Có tinh thần sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới để áp dụng trong công việc
Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu tốt
Sáng tạo và chủ động trong công việc
Thành thạo Firebase, Google Analytics, MMP và các công cụ đo lường data
Khả năng phân tích và thực chiến, sẵn sàng thử nghiệm, A/B testing để tìm ra chiến lược tối ưu nhất
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại Early Start JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng Up to 25.000.000 VNĐ/tháng
Cơ chế thưởng hấp dẫn
Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe
Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân
Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey
Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….
Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp
Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được hưởng Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI cho cấp quản lý
Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak, liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm
Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Early Start JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Early Start JSC

Early Start JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

