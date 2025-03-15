Tuyển Ads Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với Ban Lãnh Đạo lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo từng loại sản phẩm/dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận Content, Media xây dựng tư liệu chạy quảng cáo
Chủ động chạy chiến dịch quảng cáo đa kênh Digital: facebook, google, youtube...
Theo dõi, đánh giá, tối ưu chi phí quảng cáo
Phối hợp công việc với Agency (nếu cần)
Chịu trách nhiệm KPIs
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giờ làm việc: 08:30 - 17:30 (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ các ngày Chủ nhật
Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Trung thực, thật thà.
Hăng hái, nhiệt tình, quyết chiến trong công việc.
Đã có kinh nghiệm chạy ADS với đơn vị hàng tỷ/tháng, ở các Doanh nghiệp lớn và vừa (tối thiểu 1 năm).
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, sức khoẻ
Thành thạo chạy quảng cáo các kênh Digital, đặc biệt là Facebook.
Tư duy logic, sáng tạo.
Ham học hỏi, chăm chỉ.
Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 40.000 đồng/ngày
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau,...
Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO
