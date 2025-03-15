Tuyển Ads Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với Ban Lãnh Đạo lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo từng loại sản phẩm/dịch vụ

Phối hợp với các bộ phận Content, Media xây dựng tư liệu chạy quảng cáo

Chủ động chạy chiến dịch quảng cáo đa kênh Digital: facebook, google, youtube...

Theo dõi, đánh giá, tối ưu chi phí quảng cáo

Phối hợp công việc với Agency (nếu cần)

Chịu trách nhiệm KPIs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giờ làm việc: 08:30 - 17:30 (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ các ngày Chủ nhật

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Trung thực, thật thà.

Hăng hái, nhiệt tình, quyết chiến trong công việc.

Đã có kinh nghiệm chạy ADS với đơn vị hàng tỷ/tháng, ở các Doanh nghiệp lớn và vừa (tối thiểu 1 năm).

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, sức khoẻ

Thành thạo chạy quảng cáo các kênh Digital, đặc biệt là Facebook.

Tư duy logic, sáng tạo.

Ham học hỏi, chăm chỉ.

Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 40.000 đồng/ngày

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau,...

Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.