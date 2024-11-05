Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Mức lương 17 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc AI Engineer

Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team

Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team

Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

• Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương

• Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên ngành cho DE, DS, DA

Kinh nghiệm:

• Nắm được các kỹ thuật cơ bản làm sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về NLP/LLM hoặc CV hoặc Graph AI.

• Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow cùng các thư viện liên quan.

• Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning.

• Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế.

• Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.

Yêu cầu nâng cao (tùy role): Một trong các kỹ năng sau:

• Có kinh nghiệm giải quyết và triển khai bài toán graph analytics cho dữ liệu lớn.

• Đã phát triển ít nhất 2 usecase về NLP/LLM.

• Đã phát triển ít nhất 2 usecase về computer vision.

• Đã phát triển ít nhất 2 usecase về graph.

Yêu cầu về kỹ năng mềm:

• Khả năng làm việc độc lập tốt: xác định vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực

• Kỹ năng làm việc nhóm tốt: kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, team building.

• Có khả năng tiếng anh tốt là một lợi thế( nghe, nói, đọc hiểu).

• Có thành tích học tập tốt hoặc có giải tại các cuộc thi về AI hoặc toán hoặc coding là một lợi thế.

• Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê công việc là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Thưởng tháng lương thứ 13

Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; phụ cấp thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

Định kỳ xét tăng lương hàng năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

